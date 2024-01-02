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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة قناة السويس يعلن تفاصيل امتحانات طلاب هندسة الإسماعيلية الأهلية

إنتهاء امتحانات طلاب
إنتهاء امتحانات طلاب هندسة الاسماعيلية الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن طلاب برامج كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، أدوا امتحانات متطلبات الجامعة الأسبوع الماضي يومي 25 و28 ديسمبر، بمتطلب اللغة الإنجليزية ومقدمة في الحاسب الآلي، لافتاً إلى أن الامتحانات النظرية بدأت من 25 ديسمبر وتنتهي 22 يناير القادم.

وأشار الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن  128 طالب وطالبة ببرنامج الذكاء الاصطناعي يؤدون الامتحانات بالمستوى الأول، بينما يؤدي 84 طالب وطالبة بالمستوى الثاني الامتحانات.

أما عن برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات فيؤدي بها الامتحانات 48 طالب وطالبة.

فيما أفادت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الامتحانات العملية لطلاب هندسة الأهلية عُقدت في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر.

تسير العملية الامتحانية داخل لجان كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة جامعة قناة على والدكتورة باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد مجدي محمد منسق برامج كلية الهندسة.

وعلى جانب آخر ، ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين عام المجلس، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق المُبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير صندوق الاستشارات والدراسات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، قدم د. أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جُهودهم خلال الفترة الماضية.

وأكد د. أيمن عاشور، على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.

وأشار الوزير، إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وأكد د. أيمن عاشور ، على أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومُجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مُبادرة "تحالف وتنمية" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والمُنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية شاملة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي في مصر.

وخلال الاجتماع استمع الوزير لرؤية رؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برامج كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية برامج كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

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