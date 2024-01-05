إسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد في العرض الخاص لعصابة عظيمة

حضر فريق عمل فيلم عصابة عظيمة العرض الخاص المقام في سينما مديني وسط حضور عدد كبير من الجمهور والصحافة والإعلام.

كان من أوئل الحضور الفنانة اسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد ومحمد ثروت بالإضافة الي المخرج وائل احسان.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

أبطال عصابة عظيمة

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وكانت قد أعلنت الشركة التى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام.

وأصدرت الشركة بيانا أعلنت فيه عن خطتها لعام 2024، والتى تبدأها بفيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وبعدها تبدأ التحضير لفيلم مكي الجديد.

وأضاف البيان : كما أعلنت الشركة اليوم عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024.

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة