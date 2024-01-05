منتخب الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي استعدادا لكأس العالم

اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، معسكره التدريبي المغلق بالإسكندرية، اليوم، والذي استمر لمدة أسبوع، في إطار التجهيز لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في الإمارات فبراير 2024.
وأبدى مصطفى لطفى المدير الفني لمنتخب الشاطئية ،رضاه عن مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا، ومن المقرر انطلاق المعسكر الاستعداد الأخير يوم 22 يناير الجاري، ثم السفر إلى عمان لخوض دورة ودية؛ لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل السفر إلى الإمارات.
وشهد المعسكر انضمام أحمد تمساح لاعب منتخب مصر السابق إلى تشكيل منتخب الشاطئية.
فيما يتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية بشكل دائم خطة الإعداد والتجهيز التي يقوم بها الجهاز الفني.