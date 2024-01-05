بنوك مصر: التضخم سينخفض ونخسر من إطلاق شهادة الـ 27%

توقع محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، انخفاض التضخم في مصر في العام الحالي 2024 ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مع البنك المركزي ستساهم في خفض التضخم.

وتابع محمد الاتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن شهادة 27% تخسر البنك أموال، ونعمل علي التعامل مع هذه المشكلة من خلال شهادات أخرى والعمل على جذب عملاء جداد للبنك وعمولات وودائع.

وتابع محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن شهادات ٢٥% التي انتهت اتات بحصيلة وصلت إلى نصف تريليون جنيه أي ٥٠٠ مليون جنية، لافتا إلى أن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليس لها تأثير على الاقتصاد، لأنها تدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي.