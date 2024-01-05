عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنوك مصر: التضخم سينخفض ونخسر من إطلاق شهادة الـ 27%

أموال
أموال

توقع محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، انخفاض التضخم في مصر في العام الحالي 2024 ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مع البنك المركزي ستساهم في خفض التضخم.

txt

كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل

وتابع محمد الاتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن شهادة 27% تخسر البنك أموال، ونعمل علي التعامل مع هذه المشكلة من خلال شهادات أخرى والعمل على جذب عملاء جداد للبنك وعمولات وودائع.

وتابع محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن شهادات ٢٥% التي انتهت اتات بحصيلة وصلت إلى نصف تريليون جنيه أي ٥٠٠ مليون جنية، لافتا إلى أن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليس لها تأثير على الاقتصاد، لأنها تدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي.

 

الأتربي اتحاد بنوك مصر الإعلامي عمرو أديب البنك المركزي التضخم في مصر المصريين بالخارج رئيس اتحاد بنوك مصر خفض التضخم تحويلات المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

موضوعات متعلقة

فى 5 دقائق.. خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين

ترشيحاتنا

الفنان أحمد الحلو: ساكن بإيجار قديم وبدفع 36 جنيه فى السنة

موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

إهداء ثواب القرآن للميت.. هل جائز شرعا

صندوق مجلس العقار المصري: أسعار مواد البناء زادت بنسبة تجاوزت 130%

وفر بنزين.. مواصفات أرخص سيارة مستعملة من شيفروليه

تحويشة العمر راحت.. كلب يأكل نقود صاحبه ورد فعل صادم من الأسرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شبه بعض.. 10 صور لشقيقة سارة سلامة تثير الجدل

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ