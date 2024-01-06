استخرج قسيمة زواج 2024 بأسرع وقت.. اعرف الرسوم

تعد قسيمة الزواج من المستندات المهمة التي يبحث الكثير عن كيفية استخراجها بشكل مميكن في ظل توفير عدد كبير من الخدمات بشكل رقمي انجازا للوقت والمجهود ولتحقيق رفاهية المواطن.

يمكن من خلال السجل المدني، أو من خلال بوابة مصر الرقمية، وأيضًا من خلال الماكينة الإلكترونية التي تم تركيبها مؤخرًا في العديد من المولات التجارية الحصول على قسيمة الزواج بأسرع وقت.

استخراج وثيقة زواج مميكنة

يتم استخراج وثيقة زواج مميكنة من على موقع وزارة الداخلية ، عبر الموقع التالي https://cso.moi.gov.eg/

الدخول على الخدمات الإليكترونية

الدخول على الأحوال المدنية

تسجيل الدخول على الموقع

اختيار خدمة وثيقة زواج

ملء البيانات المطلوبة

اختيار طريقة الدفع

اختيار عدد النسخ المطلوبة

أماكن استخراج وثيقة زواج

يمكن استخراج وثيقة زواج من مكاتب السجل المدني التابع للمنطقة التي يسكن فيها المواطن، وغالباً ما تكون هذه الأماكن متاحة خلال فترة العمل الصباحية فقط، كما يمكن اللجوء إلى سجل مدني العباسية لـ استخراج وثيقة زواج .

كذلك يمكنك استخراج وثيقة زواج من مكاتب السجل المدني النموذجية التي تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية .

واستخراج وثيقة زواج من مكاتب البريد المصري حيث أصبحت تقدم بعض خدمات السجل المدني .

طريقة استخراج قسيمة زواج

وحول طريقة استخراج قسيمة زواج، سوف نعرض طريقة استخراجها من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي تكون أسرع في التوصيل إلى المنزل، ولا تحتاج جُهدًا للذهاب إلى السجل المدني، ولكن تكاليف استخرجها تكون مُرتفعة عن السجل المدني، وإليكم طريقة استخراجها:

قم بفتح بوابة مصر الرقمية وبعد ذلك اختر خدمة الحالة الشخصية سوف يظهر لك عدة خيارات، الأول مستخرج صورة رسمية من قسيمة الزواج، وخيار آخر مستخرج صورة رسمية من قسيمة الزواج مصدق عليها. وبعد ذلك قم بالموافقة على الشروط.

شروط استخراج قسيمة زواج

ذكر موقع بوابة مصر الرقمية، عدة شروط استخراج قسيمة الزواج، والتي تكون كالأتي:

أن هذه الخدمة عبارة عن طلب زواج وتقدم عن طريق ادراج بيانات الرقم القومي للزوج والزوجة والبيانات الخاصة بالوثيقة.

كما يتطلب من الشخص إدراج بياناته الشخصية والبيانات الخاصة بالوثيقة بالدقة اللازمة.

بالإضافة إلى أن النيابة العامة غير مسؤولة عن أية بيانات تدرج على سبيل الخطأ.

إذا كان مقدم الخدمة ذو صلة قرابة، فيجب إدراج الرقم القومي للزوج والزوجة.

سوف يتم التأكد من إتاحة الخدمة لمقدم الطلب من عدمه

يتم تسليم الوثيقة من خلال البريد المصري أو المكتب الرقمى للنيابة العامة

رسوم استخراج قسمية الزواج أون لاين 2024

وحول رسوم استخراج قسمية الزواج أون لاين، فإنها تصل إلى 75 جنيها للنسخة الواحدة، حيث تصل رسوم استخراج قسيمة الزواج إلى 63 جنيها، يُضاف إليها قيمة التوصيل 12 جنيها، علما أنه يمكن تسديدها من خلال الفيزا، أو من خلال منافذ فوري.

الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي

الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي، فيمكن من خلال طريقتين:

• الطريقة الأولى: أما تدخل على موقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية وتختار خدمة إدراج بيانات على موقعها الإلكتروني، ومن ثم اختر خدمة الاستعلام عن قسيمة الزواج.

• الطريقة الثانية تكون من خلال الذهاب إلى سجب المدني وتقوم بالاستعلام عن قسيمة الزواج، من خلال تسليم الرقم القومي، وسوف تحصل على المعلومات في الحال.

استخراج قسيمة زواج بدل فاقد

وفيما يخص استخراج قسيمة زواج بدل فاقد، فهذا يتم من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية ، واختيار السجل المدني، وسوف يتم طلب عدة بيانات وهي كالأتي:

• على الشخص الذي يقوم بطلب الخدمة إدراج اسم المقدم، وأيضا الرقم القومي.

• كما يتم إدراج بيانات الرقم البريدي، وأيضا اسم الأم.

• بالإضافة إلى إدراج البريد الالكتروني، وأيضا رقم هاتف للتواصل.

• وكذلك العنوان الذي سيتم إرسال البيانات عليه.

• وفي النهاية يختار طريقة دفع رسوم استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج، يمكن من خلال وسائل الدفع الإلكتروني فوري، أو من خلال الفيزا، وكذلك يمكن دفع الرسوم عند تسليم قسيمة الزواج.