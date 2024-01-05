حقق مكاسب كبيرة..الدولار الأمريكي يسجل أقوى أداء أسبوعي منذ يوليو الماضي

سجلت عملة الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، صعودًا ملحوظاً متجهة نحو أقوى أداء أسبوعي له منذ شهر يوليو 2023.

وبحسب مأوردته رويترز، فقد استقر الدولار اليوم، متجها صوب أقوى أداء أسبوعي له منذ يوليو تموز بفعل تراجع التوقعات بتخفيضات حادة ومبكرة لأسعار الفائدة هذا العام قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة في وقت لاحق اليوم.

ألقت البداية القوية للعملة الأمريكية بظلالها على الين الياباني، مع انخفاض العملة الآسيوية بنسبة 2.5٪ مقابل الدولار في الأسبوع الأول من العام، وهو أضعف أداء أسبوعي لها منذ أغسطس 2022.

سيتم اختبار انتعاش الدولار من خلال تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم خلق 170 ألف وظيفة في ديسمبر، أي أقل من 199 ألف وظيفة في نوفمبر.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات 102.39 في التعاملات المبكرة صباح اليوم.

وهبط الين الياباني 0.06 % إلى 144.72 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 144.90 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عملة اليورو في أحدث تعاملات 0.09 % إلى 1.0953 دولار، متجهًا لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8 %، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

كما بلغ الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2694 دولارًا، مرتفعًا 0.12 % خلال الجلسة، لكنه لا يزال يتجه نحو انخفاض طفيف بالنسبة للأسبوع.