مصمم BMW السابق يتصدر عروض سيارة شاومي الجديدة

أقنع ظهور السيارات الكهربائية الكثير من الناس والشركات ورؤوس الأموال باقتحام صناعة السيارات. إحدى هذه الشركات هي شركة شاومي Xiaomi الصينية المختصة في صناعة الهواتف الذكية. ما مدى نجاحهم في إدارة التحول من الأجهزة الذكية إلى السيارات؟ جيد جدًا، وفقًا لكريس بانجل.

كان الوقت الذي قضاه كريس كمدير للتصميم في شركة BMW الالمانية، مؤثرًا بقدر ما كان مثيرًا للجدل، وقال مصدر عن كلاوس دريجر، إن المصمم كان له تأثير دائم على العلامة التجارية، ورسم طريقها للمستقبل.

ومع ذلك، ترك الشركة في عام 2009 وأقام أعماله مع استوديو التصميم والشركة الاستشارية الخاصة به Chris Bangle Associates. يبدو أنه في هذا الدور تم إحضاره لإلقاء نظرة على SU7، سيارة السيدان الكهربائية بالكامل من Xiaomi.

في مقطع فيديو من إنتاج شركة Xiaomi، أبدى بانجل ثناءه على التصميم، واصفًا النسب المتوازنة، وقال إنه معجب جدًا بالتصميم الداخلي. في النهاية، يقول إن SU7 لم يتم تصميمها بشكل مبالغ فيه، ويجب على أولئك الذين صاغوها أن يكونوا فخورين بها جدًا.

ربما لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن السيارة تنال إعجابه، نظرًا لأن سوير لي، وهو أيضًا مصمم سابق لشركة BMW، هو رئيس قسم التصميم في Xiaomi EV. على الرغم من أن الوقت الذي قضاه في الشركة لم يتداخل، إلا أن لي واصل إرث تصميم بانجل. الآن، لديه الفرصة لتأسيس إرث خاص به.

"أرى أن هذه السيارة بالنسبة لشركة Xiaomi تمثل نقطة دخول عاطفية. قال بانجل: "إنها نقطة جوهرية نوعًا ما". "كان رد فعلي الأول هو أنني أعتقد أن هذا يناسب عالم Xiaomi، حيث يتجهون... هذه هي البداية الصحيحة."

كما يُثبت دوران بانجل في الفيديو، فإن SU7 قوي جدًا أيضًا. في طرازها العلوي، تحصل السيارة على محركين يضخان قوة 664 حصانًا (673 حصانًا / 495 كيلو واط) ويصلان إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 2.78 ثانية فقط وبطاريتها التي تبلغ سعتها 101 كيلو واط في الساعة قادرة على نقل ما يصل إلى 497 ميلاً (800 كم) لكل شحنة.