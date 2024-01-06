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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد قبول الاستئناف.. لماذا رفضت المحكمة العليا ترشح ترامب للرئاسة ؟

صدى البلد

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستستمع إلى قضية تاريخية لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يحق له الترشح مجددًا لمنصب الرئاسة. ووافق القضاة على قبول استئناف ترامب ضد قرار ولاية كولورادو بإزالته من انتخابات عام 2024 في تلك الولاية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من المقرر أن يتم استماع القضية في فبراير وسيتم اتخاذ الحكم على مستوى البلاد. تتناول التحديات القانونية العديدة المقدمة في ولايات مختلفة محاولة حرمان ترامب من الأهلية بسبب مشاركته في أعمال الشغب في الكابيتول هجوم العام 2021.

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تعتمد التحديات القانونية على تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يمنع أي شخص شارك في التمرد من تولي منصب فيدرالي. ويدعي محامو ترامب أن هذا القانون لا ينطبق عليه كرئيس سابق.

تم قبول استئناف ترامب بناءً على مذكرة قدمها مدعون عامون من 27 ولاية يطالبون المحكمة برفض قرار ولاية كولورادو. يذهب المدعون العامون إلى أن استبعاد ترامب من الاقتراع سيؤدي إلى "فوضى واسعة النطاق" وسيؤثر على الدورة الانتخابية التي تفصلنا عنها بضعة أسابيع فقط.

يجب أن يتخذ قرار المحكمة العليا في هذه القضية أهمية بالغة، حيث يمكن أن يؤثر على حق التصويت لعدد كبير من الناخبين في جميع أنحاء البلاد. يعد ترامب المرشح الرئيسي للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، وسيكون منافسًا للرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل.

تعد هذه المحاكمة في المحكمة العليا الأمريكية الأولى من نوعها، حيث يتعين على القضاة تفسير التعديل الرابع عشر بشأن استبعاد مرشح رئاسي من الاقتراع. يجب أن يتخذ القضاة قرارًا يلبي المصلحة العامة ويحافظ على سلامة العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد.

استئناف أعمال الشغب الرئيس السابق دونالد ترامب

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