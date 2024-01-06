فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن انفراجة داخل نادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الزمالك في الطريق لحل اخطر مشكلة تواجه واصبح جاهز لفتح القيد”.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق نادي الزمالك، اقتراب انتهاء وحل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض وتحول دون ضم صفقات جديدة.

وقال المندوه فى تصريحات تلفزيونية: "بشكل عام الفترة الحالية كلها تحديات وقريب جدا في اخبار ستفرح الجمهور، وهتخليه اكثر ثقه فينا كمجلس إدارة".

وتابع: "نحتاج لرقم كبير من الأموال ونحتاج إلى مفاوضات مع الأطراف الأخرى، ونحتاج أيضا لضم صفقات ومدرب ونطمئن الجماهير".