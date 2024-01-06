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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظام شيكابالا وسامسون ونداى فى تدريبات الزمالك الجماعية

الزمالك
الزمالك

شارك السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الخاص بهما بعد عودتهما إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبان في الفترة الماضية.

وخاض إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.

كما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" فى التدريبات بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإجهاد، وتم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

 وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

 

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