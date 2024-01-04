أحمد حسن: زيادة قيمة جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، قيمة جوائز كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك، “الاتحاد الإفريقي يُعلن زيادة قيمة جوائز كأس أمم أفريقيا ليحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار وصاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والمتأهل إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار والمتأهلين إلى ربع النهائي على مليون و300 ألف دولار”.

استدعاء لاعبين جدد لـ منتخب مصر

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قرر استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.