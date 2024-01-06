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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتألق بمران المنتخب.. ومحبوه يتغزلون في شعره| صور

صدى البلد

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، صوراً عبر ستوري حسابه على انستجرام.

وظهر صلاح بقميص منتخب مصر، من مران الفريق، ولاقت تسريحة شعره الجديدة اعجاب وتفاعل جمهوره.

وشهد مران منتخب مصر، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الذي اصطحب مجموعة من أبطال الألعاب الأخرى، مثل المصارعة، ورفع الأثقال، والإسكواش، والخماسي الحديث، والسلاح، والكاراتيه، والتايكوندو.

وعقد وزير الرياضة، جلسة مع لاعبي منتخب مصر، كما اجتمع بشكل منفرد مع صلاح.

وتحدث صبحي، خلال الاجتماع بملعب مصر بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة تلعب بأكبر الأندية ويستطيع أن يحقق النجاحات.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة كبيرة لتطوير منظومة الكرة المصرية والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتلعب مصر في المجموعة الثانية مع غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.

محمد صلاح مران المنتخب

 

أشرف صبحي وزير الرياضة لاعب ليفربول الإنجليزى مران المنتخب محمد صلاح منتخب مصر مران منتخب مصر

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