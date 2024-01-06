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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

اللثة
اللثة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

نزيف اللثة هو حالة شائعة تحدث عندما ينزف اللثة أثناء تفريش الأسنان أو عند تناول الطعام. قد يكون نزيف اللثة علامة على وجود مشكلة صحية في الفم، ومن أهم الأسباب المحتملة لنزيف اللثة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

انسى السمنة.. 8 نصائح ذهبية لفقدان الوزن بدون مخاطر

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السمنة ووجد الكثير من الوزن الزائد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك إتباع عدة طرق صحية يمكن اتباعها لفقدان الوزن بشكل فعال. إليك بعض الأساليب الأكثر شيوعًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

5 أنواع من البقوليات تقلل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

هناك بعض الأدلة تشير إلى أن تناول كميات كافية من البقوليات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. البقوليات تشمل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء والفاصوليا السوداء والعدس الأخضر وغيرها. وتعتبر البقوليات مصدراً غنياً بالألياف الغذائية والبروتين النباتي والمعادن والفيتامينات.

إتيكيت زيارة مريض السرطان.. الدعم والاهتمام العاطفي الأهم

زيارة مريض السرطان تتطلب حساسية واحترام لظروفه وحالته الصحية الحالية، إليك بعض النصائح للإتيكيت المناسب عند زيارة مريض السرطان،كشفت عنه بسمة الفار خبيرة الإتيكيت لصدي البلد.

ما هي أفضل هدايا يمكن تقديمها لمريض السرطان؟

تقديم هدية لمريض السرطان يمكن أن يكون إيمانًا بالدعم والتشجيع. هنا بعض الأفكار لهدايا ممكنة لمريض السرطان، كشفت عنها خبيرة الإتيكيت بسمة الفار لصدي البلد.

 

نصائح ذهبية لفقدان الوزن سرطان القولون

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