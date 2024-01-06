نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نزيف اللثة هو حالة شائعة تحدث عندما ينزف اللثة أثناء تفريش الأسنان أو عند تناول الطعام. قد يكون نزيف اللثة علامة على وجود مشكلة صحية في الفم، ومن أهم الأسباب المحتملة لنزيف اللثة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السمنة ووجد الكثير من الوزن الزائد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك إتباع عدة طرق صحية يمكن اتباعها لفقدان الوزن بشكل فعال. إليك بعض الأساليب الأكثر شيوعًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

هناك بعض الأدلة تشير إلى أن تناول كميات كافية من البقوليات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. البقوليات تشمل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء والفاصوليا السوداء والعدس الأخضر وغيرها. وتعتبر البقوليات مصدراً غنياً بالألياف الغذائية والبروتين النباتي والمعادن والفيتامينات.

زيارة مريض السرطان تتطلب حساسية واحترام لظروفه وحالته الصحية الحالية، إليك بعض النصائح للإتيكيت المناسب عند زيارة مريض السرطان،كشفت عنه بسمة الفار خبيرة الإتيكيت لصدي البلد.

تقديم هدية لمريض السرطان يمكن أن يكون إيمانًا بالدعم والتشجيع. هنا بعض الأفكار لهدايا ممكنة لمريض السرطان، كشفت عنها خبيرة الإتيكيت بسمة الفار لصدي البلد.