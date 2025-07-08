طقس اليوم.. تحذير من ارتفاع الرطوبة والحرارة الشديدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الثلاثاء ليكون طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية ،مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

طقس اليوم



ونوهت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجة.



أفادت هيئة الأرصاد ،أن هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ،على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، أفادت هيئة الأرصاد تسجل في القاهرة العظمى 37 والصغرى 24 ،وفى العاصمة الإدارية العظمى 38 الصغرى 24 ،وفي الاسكندرية العظمى 31 والصغرى 22.

يذكر أن كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيثُ حذر من عدة ظواهر مهمة تبدأ من 8 يوليو إلى 7 أغسطس.

أوضح فهيم ، أن هناك ظواهر جوية غريبة تحدث خلال تلك الفترة ، عبارة عن موجات حارة متتالية، ودرجات حرارة ترتفع بالليل ، بالإضافة إلى إشعاع شمسي مرتفع جدًا ،و زيادة فى الرطوبة .

