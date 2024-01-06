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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

نزيف اللثة
نزيف اللثة

نزيف اللثة هو حالة شائعة تحدث عندما ينزف اللثة أثناء تفريش الأسنان أو عند تناول الطعام. قد يكون نزيف اللثة علامة على وجود مشكلة صحية في الفم، ومن أهم الأسباب المحتملة لنزيف اللثة، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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أسباب نزيف اللثة 

التهاب اللثة (التهاب اللثة النسبي): يحدث بسبب تراكم البلاك (الرواسب البكتيرية) على الأسنان وبين اللثة، مما يؤدي إلى التهيج والتورم والنزيف. إذا لم يتم علاج التهاب اللثة، فقد يتطور إلى التهاب اللثة الحاد والتهاب اللثة المزمن.

ترسبات الجير: تكون الرواسب المعدنية (الجير) على الأسنان مصدرًا لتهيج اللثة ونزيفها. يمكن أن تتراكم ترسبات الجير بسبب سوء النظافة الفموية، وتحتاج إلى تنظيف أسنانك بشكل منتظم لإزالتها.

العرضة الوراثية: قد يكون لدى بعض الأشخاص عرضة وراثية للإصابة بنزيف اللثة والتهابات اللثة. في هذه الحالة، قد يكون العناية الفموية الجيدة وزيارة طبيب الأسنان بانتظام ضرورية للحفاظ على صحة اللثة.

قلة الفيتامينات والمعادن: نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وفيتامين ك والحديد يمكن أن يؤدي إلى ضعف اللثة وزيادة الاحتمالات لنزيفها.

استخدام فرشاة أسنان غير مناسبة أو تقنية تفريش غير صحيحة: يمكن أن يؤدي استخدام فرشاة أسنان صلبة أو تفريش الأسنان بقوة زائدة إلى تهيج اللثة ونزيفها.

إذا كنت تعاني من نزيف اللثة، فإليك بعض الإجراءات التي يمكنك اتباعها:

الحفاظ على نظافة الفم: فرّش أسنانك بلطف بفرشاة أسنان ناعمة مرتين في اليوم واستخدم خيطًا تنظيف الأسنان يوميًا لإزالة البلاك بين الأسنان.

زيارة طبيب الأسنان: قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص صحة اللثة وتنظيف الأسنان المهني.

استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا: يمكن استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا المثبت علميًا أن هناك عدة طرق صحية أخرى يمكن اتباعها لفقدان الوزن بشكل فعال. إليك بعض الاقتراحات:

تناول وجبات صحية ومتوازنة: قم بتناول وجبات غذائية تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية والحيوانية. حاول تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة والدهون المشبعة.

ممارسة التمارين البدنية: قم بممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة الهوائية أو السباحة. يساعد النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.

تقليل حجم الوجبات: حاول تقليل حجم الوجبات الخاصة بك وتناول وجبات صغيرة بشكل منتظم على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة.

تناول وجبات صحية بين الوجبات الرئيسية: قم بتناول وجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية للمساعدة في السيطرة على الشهية وتقليل تناول الوجبات الكبيرة.

شرب الكثير من الماء: تأكد من شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب الجيد وتعزيز عملية الأيض.

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات السكرية: حاول تجنب المشروبات الغازية والعصائر السكرية، حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية وقليلة من القيمة الغذائية.

تناول وجبة الإفطار: لا تتجاوز أهمية تناول وجبة الإفطار، حيث يساعدك ذلك على بدء اليوم بنشاط ويمدك بالطاقة اللازمة.

النوم الجيد: حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد والراحة، حيث إن قلة النوم يمكن أن تؤثر على هرمونات الشهية وتسبب زيادة الوزن.

أتمنى أن تكون هذه النصائح مفيدة لك. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أنه من المهم استشارة الطبيب أو الخبير الصحي المؤهل قبل بدء أي برنامج لفقدان الوزن لتلقي الإرشادات الملائمة لحالتك الصحية الفردية

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