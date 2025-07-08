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سنترال رمسيس خارج الخدمة لمدة أسبوع.. الحريق يثير غضب النواب تحت القبة.. ومطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومعاقبة المخطئ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سنترال رمسيس خارج الخدمة لمدة أسبوع.. الحريق يثير غضب النواب تحت القبة.. ومطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومعاقبة المخطئ

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
أميرة خلف
  • برلمانية تطالب الحكومة بوضع خطط فعالة للتعامل مع الكوارث
  • برلماني يطالب بالكشف عن كافة ملابسات حريق سنترال رمسيس
  • نائب: ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس  استجواب كامل الأركان

صدمة شعبية واسعة، سببها حريق سنترال رمسيس، وسط تساؤلات ملايين المواطنين حول غياب التحرك الرسمي، من جانب بعض المسؤولين.


وخلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقدم عدد من النواب ببيانتهم العاجلة ، والتي وجهوها إلى الحكومة لمعرفة خطتها تجاه هذه الأزمة ، وتأثير ذلك على قطاعات حيوية مثل البنوك، المستشفيات، الطوارئ، وخدمات المواطنين.


وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير الاتصالات بشأن حريق رمسيس .  

وأكدت «محروس » أنه في ضوء ما كفله الدستور المصري والقانون، لحماية حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة بجودة مناسبة ، وعلى رأس تلك الخدمات الاتصالات والإنترنت ، أُحذر من خطورة استمرار تأثر هذه الخدمات نتيجة الحريق الذي نشب بسنترال رمسيس، وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين والجهات الحيوية بالدولة.


و أشارت عضو البرلمان ، إلى أن ما جرى يطرح علامات استفهام حقيقية: هل تمتلك الوزارة بالفعل خططًا فعالة للتعامل مع الكوارث؟ ولماذا لم تُفعّل بدائل تشغيلية فورية أو آليات نسخ احتياطي تقلل من أثر الانقطاع؟
أين الإجراءات الوقائية التي من المفترض أن تضمن سلامة هذه المنشآت وتمنع حدوث مثل هذه الأضرار الجسيمة؟
وهل هناك محاسبة لمن أهمل أو قصّر في تطبيق معايير السلامة أو الجاهزية التشغيلية؟.

وطالبت «محروس» بسرعة بيان أسباب الحريق، وخطة الوزارة لإعادة الخدمة بشكل عاجل، وضمان سلامة البنية التحتية لقطاع الاتصالات ومحاسبة المسئولين والتعرف على وجه القصور مع إحاطة مجلس النواب بكافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.


من جانبه،قال النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية إنه يطالب بالكشف عن كافة الملابسات وما حدث في حريق سنترال رمسيس ولماذا حدث هذا وما هي الإجراءات التي تمت لتلاشي تلك الكوارث.


في سياق متصل، أما النائب عمرو درويش فقد طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وقال مصر كلها اتعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس وطالب باستدعاء وزير الاتصالات علي عجل لشرح تفاصيل ما حدث ومعاقبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي.


وأكد النائب أحمد فرغلي  أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس هو استجواب كامل الأركان وقال رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة من الحكومة ورحليها.


وطالب النائب ضياء الدين داود مجلس النواب باستمرار انعقاده حتى يتم محاسبة المسؤلين عن تلك الكارثة كيف لحريق سنترال أن يشل مصر الموضوع مسألة أمن قومي للبلد، وعلى الجميع الوقوف أمام مسؤلياته، ولابد من المحاسبة، وأطالب المجلس باستمرار أعماله لحين محاسبة المسؤول.

سنترال رمسيس خارج الخدمة أسبوع أو أكثر والخدمات مستمرة


وردا على البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،:" تواجد على الأرض محافظ القاهرة، ووزيرة التنمية الملحية، ووزير الاتصالات كان فى الخارج وكان فى موقع الحادث الساعة 2 صباح اليوم، وزار المصابين فى المستشفيات، عدد المصابين 44 مصابا، منهم 22 تم اسعافهم فى موقع الحادث،  22 تم نقلهم للمستشفيات ، خرج منهم 8 ، الباقى مصاب باختناقات، وللأسف يوجد 4  وفيات، ونتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا".


وأشاد فوزى، بجهود رجال الحماية المدنية، قائلا:" أعرب عن تقدير الحكومة للتدخل السريع لقوات الحماية المدنية ، ونجحت فى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أكبر، وهذا ثمرة التدريب والاستعداد للأجهزة المعنية".


واستكمل:" وفيما يخص السنترال، تم تصميم البنية الأساسية لتعمل بشكل تداولى وموزع على الأحمال، 80% من الخدمات آليات من خلال الربط التبادلى بين تلك السنترالات الأساسية، ونظرا لضخامة الشبكة يحتاج نقل الخدمة التباديلة فترة زمنية، سنترال رمسيس أساسي لكنه ليس الأساسى الذى تعتمد عليه الجمهورية، والديل أن السنترال يبقى خارج الخدمة اسبوع أو أكثر والخدمات مستمرة".

جدير بالذكر انه في بداية الجلسة قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم استدعاء وزير الاتصالات لاستيضاح ما حدث في سنترال رمسيس.

حريق سنترال رمسيس سنترال رمسيس مجلس النواب الحكومة بيانات عاجلة الجلسة العامة

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