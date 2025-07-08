أكثر من مليون شاحنة رام قيد التحقيق بعدما دقت ناقوس الخطر

يواصل مكتب التحقيق في العيوب التابع للإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) جهوده في كشف أوجه الخلل التي تهدد سلامة المركبات على الطرق الأمريكية، حيث أعلن مؤخرًا عن فتح تحقيق رسمي يشمل أكثر من 1.18 مليون شاحنة من طرازات "رام"، وذلك بعد تلقي 14 بلاغًا بوجود أعطال في نظام قفل ناقل الحركة، رغم خضوع هذه المركبات مسبقًا لإصلاحات ضمن استدعاءات سابقة.

الحوادث والإصابات تثير القلق

وبحسب البيان الرسمي، وردت 6 تقارير إضافية تفيد بوقوع حوادث أدّت إلى سبع إصابات، بعضها بسبب تحرك المركبة بشكل غير متوقع، مما أثار المخاوف بشأن فعالية الإصلاحات التي أجريت في السابق بموجب استدعاءين بارزين هما:

استدعاء 17V-821: شمل أكثر من 1.48 مليون مركبة من طرازات رام 1500، 2500، 3500، 4500، و5500 من أعوام 2013 حتى 2018.

استدعاء 18V-100: غطى نحو 180 ألف شاحنة من الطرازين 2017 و2018.

الخلل في نظام قفل ناقل الحركة

تعود المشكلة إلى خلل في نظام BTSI (قفل ناقل الحركة المثبت على العمود)، والذي يمكن أن يفشل عند التشغيل لفترات طويلة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارته، وانتفاخ غلافه البلاستيكي، وتحلل الشحم داخله.

قد يتسبب هذا الخلل في التصاق دبوس القفل في وضع "الفتح"، مما يسمح بتغيير وضعية ناقل الحركة دون الحاجة إلى الضغط على دواسة الفرامل أو حتى دون إدخال المفتاح في السويتش، وهو ما يرفع بشكل كبير من احتمال تحرك المركبة تلقائيًا وحدوث تصادم أو انقلاب.

يركز التحقيق الجديد الذي أطلقته NHTSA على مراجعة كفاءة الاستدعاءات السابقة، وتحديد ما إذا كانت الإصلاحات التي أجريت كافية لمنع تكرار الخلل.

كما يسعى إلى اكتشاف أي أسباب جذرية إضافية قد تُضعف من أداء نظام BTSI أو تؤدي إلى أعطال مشابهة.

يشمل التحقيق طرازات "رام" التالية، والتي تعتمد جميعها على ناقل حركة مثبّت على العمود:

رام 1500

رام 2500

رام 3500

رام 4500

رام 5500

وذلك من موديلات السنوات 2013 إلى 2018.

ولم تصدر شركة ستيلانتس ستيلانتس (الشركة الأم لعلامة رام) حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن التحقيق الجديد، لكن نتائج مراجعة مكتب التحقيق في العيوب قد تدفع الشركة إلى تنفيذ استدعاء جديد أو تحسين الحلول الفنية التي طُبقت في السابق.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد الثقة إلى مالكي شاحنات رام، أم أنها ستعمق المخاوف حول سلامة ناقل الحركة، خاصة في الشاحنات المصممة للمهام الشاقة والتنقل اليومي.