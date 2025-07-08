تعرف على نتائج قرعة دوري المحترفين ومواجهات الجولة الأولى لموسم 2025–2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، إجراء مراسم قرعة الجولة الأولى من دوري المحترفين لموسم 2025–2026، وذلك بمقر الاتحاد، بحضور مسؤولي لجنة المسابقات وممثلي الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الافتتاحية، حيث جاءت المباريات على النحو التالي:

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي

الداخلية × ديروط

القناة × وي

مسار × لافيينا

السكة الحديد × الترسانة

الإنتاج الحربي × راية

أبوقير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري المحترفين في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل، وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة.