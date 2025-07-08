بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36

في ضوء المتابعة الدقيقة والمستمرة لتداعيات العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية، تواصل وزارة الطيران المدني جهودها المكثفة لضمان انتظاميه حركة الطيران بمطار القاهره الدولى .

وفي هذا الإطار، شهدت حركه التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال الفتره من الساعه ١٨:٠٠ مساء يوم الاثنين الموافق ٧/٧/٢٠٢٥ وحتى الساعه الواحده صباح يوم الثلاثاء ٨/٧/٢٠٢٥ ما يلى :

إجمالى عدد الرحلات المجدولة (٦٩) رحلة جوية، حيث بلغ إجمالى عدد الرحلات التى أقلعت بالفعل (٣٦) رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات المتبقيه والمقرر إقلاعها لاحقا (٣٣) رحلة، جار استكمال إجراءات تشغيلها ، وتقوم فرق التشغيل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقليل زمن التأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين.

وتؤكد الوزارة أن باقي المطارات المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة، دون أن تتأثر بتداعيات هذا العطل المؤقت، مشيدةً بجهود فرق العمل الفنية والتشغيلية في إدارة الموقف بكفاءة عالية، والحفاظ على انسيابية الحركة التشغيلية.

وتجدد وزارة الطيران المدني تأكيدها على المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف العمليات المختصة فى كافه قطاعات الدوله ، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الفنية المعنية لضمان سرعة استعادة كفاءة التشغيل الكامل، والحد من أي تأثيرات على حركة السفر، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.