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محافظ الجيزة: بدء استعدادات تفعيل منظومة ذكية لنقل وإدارة مخلفات البناء والهدم إلكترونيًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: بدء استعدادات تفعيل منظومة ذكية لنقل وإدارة مخلفات البناء والهدم إلكترونيًا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن استعداد المحافظة لتطبيق منظومة ذكية متكاملة لإدارة ونقل مخلفات البناء والهدم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النظافة والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء والرقابة وتحقيق معايير السلامة والأمان.

وأوضح المحافظ أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إحكام السيطرة على نقل المخلفات من مواقع البناء والهدم إلى المقالب العمومية المخصصة، عبر منظومة إلكترونية بالكامل، تضمن تتبع وتحليل كافة العمليات ذات الصلة دون تدخل بشري، ما يساهم في الحد من المخالفات وتحسين مستوى النظافة العامة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه مع مسؤولي الشركة المنفذة للمنظومة الذكية، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية تمهيدًا لتفعيل النظام في عدد من أحياء مدينة الجيزة كمرحلة أولى.

وأضاف النجار أن المنظومة تتضمن ربط إصدار تراخيص البناء والهدم بالحصول على كارت ذكي يسمح بتوريد المخلفات إلى المقالب العمومية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الكارت سيكون مسبوق الدفع، ويتم الخصم من رصيده إلكترونيًا عند دخول سيارة نقل المخلفات من بوابة الموقع، مع تسجيل كل حركة دخول وخروج وتوثيقها عبر النظام المركزي.

كما تشمل المنظومة إصدار كروت خاصة لسيارات نقل المخلفات، تحتوي على كافة بيانات المركبة والمالك والسائق وخطوط السير، بما يتيح حصرًا دقيقًا وتحكمًا شاملًا، وهو أمر ضروري من الناحية الأمنية والإدارية، ويُمكّن الجهات المختصة من الرجوع إلى البيانات عند الحاجة.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز غرفة عمليات وتحكم مركزي لاستقبال البيانات والصور لحظيًا من مواقع العمل، وتسجيل جميع المعاملات الرقمية لمدة تمتد لعدة أشهر، مع إمكانية العودة إليها في أي وقت، ما يحقق الشفافية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات ومحاسبة المقصرين إن وُجدوا.

وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة تعمل باستمرار على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومات العمل، مؤكدًا أن نجاح تطبيق هذه المنظومة يمثل نقلة نوعية في ملف إدارة المخلفات، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الحيزة

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