تخترق حساباتك وتسرق بياناتك البنكية.. 15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين

حذر خبراء في الأمن السيبراني من خطورة 15 تطبيقًا ضارًا على مستخدمي الهواتف الذكية، كما نصحوا المستخدمين بحذفهم على الفور حيث تقوم مثل هذه التطبيقات بسرقة حسابات المستخدمين الحساسة وكذلك البيانات البنكية الخاصة بهم.

واكتشف خبراء من شركة McAfee نوعا جديدا من البرامج الضارة يطلق عليها اسم "Xamalicious" تقوم بالاختباء في تطبيقات أندرويد، حيث تم تنزيل هذه التطبيقات بالفعل من قبل مئات الآلاف من المستخدمين.

وتشير شركة McAfee إلى أن البرامج الضارة المخفية يمكنها التحكم الكامل في الأجهزة وتنفيذ إجراءات احتيالية مثل النقر على الإعلانات وتثبيت التطبيقات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالبيانات المالية دون موافقة المستخدم.

كما تعمل هذه التطبيقات على انخفاض سرعة التشغيل، وانخفاض مساحة التخزين، وفشل جهازك في العمل، كما قد ترسل الهواتف المصابة أيضًا رسائل بريد إلكتروني أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دون علمك.

ونصح خبراء الشركة بقراءة المراجعات والتحقق من مراجعة التطبيق، وأيضا تجنب استخدام أي تطبيقات تتطلب خدمات إمكانية الوصول ما لم تكن هناك حاجة حقيقية للاستخدام.

كما يجب التأكد من أن جهازك محمي بحلول أمنية شاملة تتضمن ميزات لمراقبة الروابط والتطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة وحظرها، ولا تنقر أبدًا على الروابط المشبوهة في الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني، حتى لو قيل لك أنه يجب عليك التصرف بشكل عاجل.

وفقًا للشركة فإنه يجب على جميع المستخدمين حذف جميع التطبيقات الآتية من على أجهزتهم وهواتفهم كما يجب عدم تحميلها من أي جهة كانت :