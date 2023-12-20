تدمر أداء آيفون.. خبراء يوصون بحذف 4 تطبيقات فورًا

إذا كان هاتفك الآيفون أبطأ كثيرًا مما اعتدت عليه، فقد تكمن المشكلة في أنك تستخدم عددًا كبيرًا جدًا من التطبيقات، ومن المؤكد أن الحل لا يكمن في حذف كل تطبيق تمتلكه، ولكن قد يكون هناك بالفعل العشرات من التطبيقات المثبتة مسبقًا على هاتفك والتي لا تستخدمها أبدًا وقد يساهم ذلك في جعل الهاتف أبطأ.

وبحسب موقع SheFinds فإن الخبراء يوصون إعادة هواتف آيفون إلى مسارها الصحيح حيث لا يعني مجرد تثبيت التطبيق مسبقًا أنه يحتاج إلى البقاء على هاتفك بما في ذلك 4 تطبيقات قد لا تكون مفيدة لك ولا تستخدمها، ونعرضها فيما يلي:

1- تطبيق Compass



ويجب أن تسأل نفسك هل ستستخدم تطبيق البوصلة على هاتفك أم أنه مجرد تطبيق شكلي، حيث يعد تطبيق Compass عبارة عن أداة لطيفة لا يستخدمها أي شخص تقريبًا، لذلك لا تتردد في حذفه وتوفير مساحة تخزينية.

2- تطبيق Stocks



وإذا كنت بحاجة إلى تطبيق Stocks الخاص بأسهم البورصة ففي هذه الحالة سيكون عليك عدم حذفه، ولكن إذا كنت مثل العديد من الأشخاص الذين يحصلون عليه من خلال آيفون ولكن لا يلقون نظرة عليه فاسدِ لنفسك معروفًا وقم بحذفه.

3- تطبيق Voice Memos



ويعد تطبيق Voice Memos المخصص للمذكرات الصوتية لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات، ولكن التطبيق لا يناسب الجميع، وإذا لم يكن لديك أي استخدام له، فلا تفكر مرتين في حذفه لتوفير المساحة والبطارية.

4- تطبيق Maps الخاص بآبل

وقبل أن تجادل بأن خرائط Apple هي تطبيق أساسي مثبت مسبقًا وستحتاجه، ولكن إذا كان لديك بالفعل تطبيق خرائط مثل تطبيق جوجل مابس Google Maps أو Waze، فيمكنك حذف تطبيق آبل للخرائط لتوفير مساحة التخزين وطاقة البطارية.