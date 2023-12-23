عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذفها فورا.. أخطر تطبيقات مدمرة للبطارية في 2023

أخطر تطبيقات مدمرة
أخطر تطبيقات مدمرة للبطارية في 2023

تعد التطبيقات التي يمكنها استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كثيرة، ولكن هناك تطبيقات أكثر من غيرها تعمل على تعطيل هاتفك وجعله أقل كفاءة، وكشف خبراء في مجال التكنولوجيا عن أكثر التطبيقات التي يمكنها تدمير البطارية واستنزاف هاتفك الذكي. 

 

ونعرض فيما يلي أخطر تطبيقات في عام 2023 بحسب الخبراء يمكنها تدمير بطارية الهواتف الذكية بسرعة والعمل على تلفها في وقت قصير، وفقًا لموقع SheFinds: 

 

تطبيقات البث المباشر

يحذر الخبراء من أن تطبيقات البث المباشر والبث التليفزيوني تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية مثل تطبيقات YouTube و Netflix وغيرها، حيث أنها تعمل على تشغيل شاشة بطارية هاتفك قيد التشغيل دائمًا. 

 

تطبيق  Candy Crush 

تعمل تطبيقات الألعاب مثل Candy Crush على إفراغ عمر بطارية هاتفك لأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالج وغالبًا ما يلعب المستخدمون لفترات طويلة من الوقت، وقال الخبراء إن إحدى الطرق لتقليل استخدام البطارية لهذه التطبيقات هي إيقاف الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا والميكروفون، حيث يمكن أن يساعد تغيير الوصول إلى الموقع للسماح فقط عند استخدام التطبيق في الحفاظ على عمر بطارية هاتفك الذكي لفترة أطول.

 

تطبيق +Camera

يعد تطبيق +Camera واحدًا من أكثر تطبيقات التصوير الفوتوغرافي شيوعًا، حيث تم تنزيله أكثر من 200 مليون، كما يعد واحدًا من أكثر التطبيقات المتوفرة استهلاكًا للبطارية لهاتف آيفون، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من الميزات الموجودة في التطبيق، والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة.

 

تطبيق الطقس 

من الأفضل  أن أى تطبيق لا تستخدمه ويستهلك مساحة على هاتفك يجب حذفه بدون تفكير، خاصة  تطبيقات الألعاب ، التي تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية، ولكن يجب العلم أن تطبيق الطقس هو أحد أكثر التطبيقات استهلاكًا للبطارية. 

 

تطبيق Pandora

إذا كنت تريد الوصول إلى جميع الموسيقى أو الأفلام الخاصة بك، فإن السعر الذي تدفعه هو بطارية تستنزف بشكل أسرع، ولا ينصح خبراء التكنولوجيا باستخدام Pandora لأنه يستنزف بطارية هاتفك بسرعة، كما أنه يستخدم البيانات الخلوية، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن.

استنزاف بطاريات الهواتف بطاريات الهواتف أخطر تطبيقات مدمرة للبطارية تطبيقات ضارة تطبيقات خطيرة تطبيقات تدمر بطارية الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

دور برد مرعب.. تحذير عاجل من عمرو أديب: قللوا البوس شوية

محمد حجازي: قرار مجلس الأمن بتوسيع دخول المساعدات إلى غزة خطوة للأمام|فيديو

مدير حياة كريمة: المبادرة تمثل "مشروع القرن" بالنسبة للدولة المصرية

الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق شرق رفح الفلسطينية

أودي تبطئ طرح السيارات الكهربائية بسبب ضعف نمو المبيعات

احذفها فورا.. أخطر تطبيقات مدمرة للبطارية في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الجبنة الموتزاريلا

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ