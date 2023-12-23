احذفها فورا.. أخطر تطبيقات مدمرة للبطارية في 2023

تعد التطبيقات التي يمكنها استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كثيرة، ولكن هناك تطبيقات أكثر من غيرها تعمل على تعطيل هاتفك وجعله أقل كفاءة، وكشف خبراء في مجال التكنولوجيا عن أكثر التطبيقات التي يمكنها تدمير البطارية واستنزاف هاتفك الذكي.

ونعرض فيما يلي أخطر تطبيقات في عام 2023 بحسب الخبراء يمكنها تدمير بطارية الهواتف الذكية بسرعة والعمل على تلفها في وقت قصير، وفقًا لموقع SheFinds:

تطبيقات البث المباشر

يحذر الخبراء من أن تطبيقات البث المباشر والبث التليفزيوني تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية مثل تطبيقات YouTube و Netflix وغيرها، حيث أنها تعمل على تشغيل شاشة بطارية هاتفك قيد التشغيل دائمًا.

تطبيق Candy Crush

تعمل تطبيقات الألعاب مثل Candy Crush على إفراغ عمر بطارية هاتفك لأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالج وغالبًا ما يلعب المستخدمون لفترات طويلة من الوقت، وقال الخبراء إن إحدى الطرق لتقليل استخدام البطارية لهذه التطبيقات هي إيقاف الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا والميكروفون، حيث يمكن أن يساعد تغيير الوصول إلى الموقع للسماح فقط عند استخدام التطبيق في الحفاظ على عمر بطارية هاتفك الذكي لفترة أطول.

تطبيق +Camera

يعد تطبيق +Camera واحدًا من أكثر تطبيقات التصوير الفوتوغرافي شيوعًا، حيث تم تنزيله أكثر من 200 مليون، كما يعد واحدًا من أكثر التطبيقات المتوفرة استهلاكًا للبطارية لهاتف آيفون، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من الميزات الموجودة في التطبيق، والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة.

تطبيق الطقس

من الأفضل أن أى تطبيق لا تستخدمه ويستهلك مساحة على هاتفك يجب حذفه بدون تفكير، خاصة تطبيقات الألعاب ، التي تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية، ولكن يجب العلم أن تطبيق الطقس هو أحد أكثر التطبيقات استهلاكًا للبطارية.

تطبيق Pandora

إذا كنت تريد الوصول إلى جميع الموسيقى أو الأفلام الخاصة بك، فإن السعر الذي تدفعه هو بطارية تستنزف بشكل أسرع، ولا ينصح خبراء التكنولوجيا باستخدام Pandora لأنه يستنزف بطارية هاتفك بسرعة، كما أنه يستخدم البيانات الخلوية، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن.