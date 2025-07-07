أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

يعد وافل براونيز الشوكولاتة والفراولة من أشهى الأكلات التى يمكن تقديمها في فصل الصيف للأبناء والضيوف خاصة أنهى تقدم في المطاعم والكافيهات بمبالغ كبيرة.



نعرض لكم طريقة عمل وافل بروانيز الشوكولاتة من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات وافل براونيز الشوكولاتة

2 كوب فراولة

2 ملعقة كبيرة سكر

عصير ليمونة واحدة

نصف كوب زبدة

100 جرام شوكولاتة داكنة مجروشة

¾ كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب لبن

كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ ملعقة صغيرة ملح

مكونات التقديم حسب الرغبة

قطع فراولة

قطع موز

توت

كريمة مخفوقة

ايس كريم

جوز هند

صوص شوكولاتة

اوراق ريحان

طريقة عمل وافل بروانيز الشوكولاتة والفراولة



ضعى الفراولة مع السكر وعصير الليمون في حلة على النار مع القليل من الماء

اتركي الخليط يغلي وعند اقتراب النضج اضغطى بالملعقة الخشبية على الفراولة حتى تذوب وسط الصوص.

اتركي المكونات تغلى من 5 ل 7 دقائق حتى تصل إلى حبيبات السكر وتتفكك الفراولة وتذوب .

ضعي المكونات في الخلاط واخفقيهم حتى يصبح الخليط ناعم متجانس ثم صفيه للتخلص من البذور.



في طاسة أو حلة صغيرة على النار سيحي الزبدة والشوكولاتة معا بشكل جيد ثم اطفي النار وأضيفي السكر ثم البيض والفانيليا ثم الحليب.

أضيفي الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والملح للمكونات وقليبهم جيدا حتى يتجانس الخليط ثم ابدئي في تسخّين جهاز الوافل، ثم اضيفي نصف كوب من الخليط في الجهاز .

انتظرى قليلا حتى يصبح سطح وافل الشيكولاتة مقرمشًا ولكن انتهبي ولا تجعليه محترقا وقدميه مع صوص الفراولة والكريمة المخفوقة أو الايس كريم او قطع فاكهة أخرى مثل التوت والموز كما يمكن إضافة القليل من جوز الهند أو سكر البودرة على الوجه.