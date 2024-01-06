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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي أفضل هدايا يمكن تقديمها لمريض السرطان؟

هدايا لمريض السرطان
هدايا لمريض السرطان

تقديم هدية لمريض السرطان يمكن أن يكون إيمانًا بالدعم والتشجيع. هنا بعض الأفكار لهدايا ممكنة لمريض السرطان، كشفت عنها خبيرة الإتيكيت بسمة الفار لصدي البلد. 

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هدايا لمريض السرطان 

الكتب: اختر كتابًا يهتم بموضوع يهم المريض، مثل الصحة والتغذية الصحية، أو كتابًا للتسلية وتحسين المزاج. يمكن للكتب أن تكون مصدرًا للتسلية والتعلم والتشجيع.

الألعاب والألغاز: قد تكون الألعاب والألغاز مفيدة لتسلية المريض وتحفيز عقله. اختر الألعاب التي تناسب قدراته واهتماماته.

مواد الفن والحرف اليدوية: قد تكون الأنشطة الفنية والحرفية مريحة ومسلية للمريض. قم بشراء مجموعة من الألوان والأقلام والورق أو مجموعة فنية مصغرة لمساعدته على التعبير عن نفسه بشكل إبداعي.

الأزياء المريحة: اختر قطع ملابس مريحة وناعمة من القطن أو القماش الطبيعي. قد تكون الأقمشة الناعمة لطيفة على الجلد الحساس وتساعد في التخفيف من أي آلام أو احتكاك قد يعاني منه المريض.

هدايا ترويحية: يمكن أن تكون هدايا ترويحية مفيدة لتخفيف التوتر والقلق، مثل أقنعة العين المريحة أو الأدوات المساعدة في التنفس العميق والاسترخاء.

الاشتراك في خدمات الراحة والعافية: قد تكون هدية مشتركة في خدمات الراحة والعافية مثل العلاج بالتدليك أو العلاجات الطبيعية مفيدة لمريض السرطان لتخفيف التوتر وتحسين الحالة العامة للجسم.

الهدايا المعنوية: يمكنك أيضًا تقديم هدايا تعبيرية تحمل رسائل إيجابية وملهمة، مثل البطاقات المعنوية أو الأقلام مع شعارات تشجيعية.

يجب أن تكون الهدية معبرة عن التفكير والاهتمام الخاص بك تجاه المريض، قد يكون من المفيد أيضًا استشارة العائلة المقربة للمريض للحصول على أفكار أو توصيات حول الهدية المناسبة بناءً على اهتماماته واحتياجاته الشخصية.

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