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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار الكهرباء بكافة الشرائح للمنزلي والتجاري، حيث ثبتت الحكومة سعر الكهرباء دون أي زيادة تخفيفا على المواطن، والأسعار السارية هي أخر أسعار محدثة منذ سبتمبر الماضي.

 أسعار الكهرباء

ظلت أسعار الكهرباء ثابتة خلال الفترة الماضية تحديدا منذ سبتمبر 2024، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة في قطاع الطاقة.

ما هي أسعار الكهرباء؟

في سياق متصل، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة في تصريحاتسابقة ، أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي زيادة، موضحًا أن الدولة تدعم القطاع بما يصل إلى 190 مليار جنيه. 

وأكد أن هناك مديونية قائمة لوزارة البترول، يمكن معالجتها إذا تم بيع الكهرباء بنفس تكلفة توليدها.

أسعار الكهرباء

ويأتي هذا التأكيد الحكومي بالتزامن مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة شهر سبتمبر 2024، والتي تعكس استهلاك شهر أغسطس.

وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار الكهرباء الجديدة التي تغطي الاستخدام المنزلي والتجاري.

ما هي أسعار شرائح الكهرباء؟

وفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة كما هي تشمل تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، بهدف ضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

ما هي أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري؟

وفيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفة، تراعي طبيعة النشاط التجاري وحجم الاستهلاك:

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

كم سعر الكيلو واط في العداد الكودي؟

يُعامل العداد الكودي بنفس أسعار الشرائح المنزلية، حيث يتم محاسبة المستهلك وفقًا للاستهلاك الفعلي وضمن نفس الفئات. 

وتُحسب أسعار شرائح الكهرباء في العداد الكودي بناءً على الكمية المستهلكة دون تمييز، وهو ما يتيح عدالة في التوزيع.

أسعار شرائح الكهرباء 2025

تشير بيانات الحكومة إلى أن أسعار شرائح الكهرباء 2025 ستظل ثابتة دون زيادة، مما يُعد قرارًا داعمًا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. 

ويأتي هذا في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

سعر كيلو الكهرباء للمصانع

بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن سعر كيلو الكهرباء للمصانع يختلف وفقًا لنوع النشاط والاستهلاك، ووفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جاءت كما يلي :

-المصانع على الجهد المتوسط 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة.

-المصانع على الجهد المنخفض بـ150 قرشا لكل كيلووات ساعة.

أسعار شرائح الكهرباء العداد الكارت

أما فيما يخص العدادات مسبوقة الدفع (العداد الكارت)، فإن حساب أسعار شرائح الكهرباء يتم آليًا بناءً على الشرائح المعلنة، وتتيح تلك التقنية للمستهلكين متابعة استهلاكهم بدقة والتحكم في الفاتورة الشهرية.

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