غداً.. فصل الكهرباء عن 3 قرى بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء الجرايدة بقرية الجرايدة، غدًا الأحد الموافق 13 أبريل الجاري، ابتداءً من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي اللوحة المشار إليها.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «قرية الجرايدة وتوابعها - ريف قرية الشطوط - ريف قرية منشية الجرايدة ».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والمحولات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.