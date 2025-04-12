قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الصين: لا نخاف ومعاداة العالم تؤدي للعزلة
شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء
عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس "فيديو"
تمرد داخل وحدات إسرائيلية.. ودعوات لإعادة المختطفين ووقف الحرب
مدبولي يسأل عن وحدات العلمين.. ووزير الإسكان: سلمنا 6396 وحدة بالمرحلة الأولى
رئيس الوزراء يتفقد الموقع العام لمشروع كورنيش الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد وحدات مبادرة «بيتك في مصر» بمنطقة الأبراج الشاطئية
الصين تفرض رسوما جمركية مضاعفة على المنتجات الأمريكية ردا على "التنمر الاقتصادي"
قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز ... ترتيب فرق الدوري المصري
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025
دفاع المتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر يطالب بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتفقد محطات محولات رشيد لتوفير التغذية الكهربائية.. صور

وزير الكهرباء يتفقد محطة مولات رشيد
وزير الكهرباء يتفقد محطة مولات رشيد
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت بجولة ميدانية لتفقد محطات محولات رشيد 5،6,2 كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة. 

 تفقد الدكتور عصمت اعمال تنفيذ مشروعات محطات المحولات وشبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة، والتي تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. 

وذلك للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات فى إطار السياسة العامة وخطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية، وفى ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة، وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

تفقد الدكتور محمود عصمت اعمال تركيب المحولات ، واستعراض الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد التسليم فى اطار مخطط تشغيل المحطات وربطها مع الشبكة الموحدة ، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال المتابعات السابقة وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى ، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج فى مسار الخط.

ووجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل كأحد اهم المحاور لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية ، مشيرا الى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ المشروع  ، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجميع الأطراف المعنية والقائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات.

تابع الدكتور محمود عصمت ، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس طارق عبدالشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، ومشاركة مديري المشروع ، ومسئولى الشركات القائمة على التنفيذ ، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمنى ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمنى للأحمال المطلوبة ، وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على جميع مصادر التغذية ومن بينها المصدر الشمالى " روافع الحمام " ، بالإضافة إلى الجاهزية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الانتاج فى بعض المشروعات.

وأكد الدكتور محمود عصمت وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لتوفير واتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات ، لاسيما مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي ، وكذلك رفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة ، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد ، موضحا استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع فى ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى استمرار العمل فى اطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد ، مشيرا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع.

وقال الدكتور محمود عصمت ان اتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات وتوفيرها لكل من يطلبها احد اهم الأولويات التى نعمل عليها كركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي ، "والكهرباء" تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا، ونعمل حاليا على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.

الكهرباء وزير الكهرباء محطات محولات رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

عملة مصرية

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 12 إبريل 2025 بالأسواق .. وهذا ثمن البانيه

محمود عبد الرازق شيكابالا

معملش فلوس كتير.. حازم إمام يعلق على رحيل شيكابالا للنصر الليبي

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

ترشيحاتنا

أبو الغيط يلتقي أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون

أبو الغيط يلتقي أمين عام منظمة شنغهاي لبحث سبل الارتقاء بالتعاون بين الجانبين

وزير الكهرباء يتفقد محطة مولات رشيد

وزير الكهرباء يتفقد محطات محولات رشيد لتوفير التغذية الكهربائية.. صور

اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب

أطباء فلسطين: جيش الاحتلال بات يسخر من عدم قدرتنا على وقف الحرب

بالصور

ناصيف زيتون يشعل حفل حديقة الشهيد بالكويت.. صور

حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بأبو حماد والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مى القاضي

أمي خاصمتني.. بدلة رقص تثير أزمة بين مي القاضي ووالدتها

تامر هجرس

حضر العزاء بـ سكوتر.. صورة تامر هجرس تريند السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد