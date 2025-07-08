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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجدة الطفل: نعمل على مدار 24 ساعة.. ونقدم الخدمات القضائية

صبري عثمان
صبري عثمان
قسم التوك شو

قال صبري عثمان مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة إن من أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس هي حريات الطفولة والأمومة في مصر.

ضحايا الانتهاكات

وأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن المجلس يهتم بقضايا الطفال وما يتعرضون له، فضلا عن تقديم المساعدات القضائية لضحايا الانتهاكات وتقديم الإغاثات العاجلة للأطفال.

وأشار إلى أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم تلقي البلاغات في سرية تامة ويتم التدخل بشأنها.

وأوضح مدير إدارة خط نجدة الطفل أن فكرة الوعي لدى الأطفال أنفسهم أصبحت متواجدة ومتاحة، حيث يعلم الأطفال ما هو خط النجدة وطريقة التواصل، فضلا عن وعيهم بالدور الذي تقوم به الإدارة.

رفع الوعي لدى الأطفال

وأشار إلى أن المجلس يعمل على رفع الوعي لدى الأطفال، ويتم الأمر في سرية تامة ولا تعلم الأسرة من الشخص الذي تقدم بالبلاغ.

وأكد على أن هناك بلاغات تتمحور حول “بابا مش بيديني المصروف، بابا مش عاوز يجبلي عجلة”، وغيرها من البلاغات التي يتم استقبالها من الأطفال.

الطفل القومي للأمومة والطفولة حريات الطفولة خط نجدة الطفل

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