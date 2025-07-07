استشاري نفسي تكشف كيفية التعامل مع بلاغات نجدة الأطفال

أكدت الدكتورة علا محمد عبده الاستشاري النفسي بخط نجدة الطفل على أن وحدة الدعم النفسي تهتم بالإرشاد الأسري، مشددة على دوره في النهوض بحالة الطفل.

رفع الخطر من على الطفل

وأضافت خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أنه من سياسة إدارة الحالة أن يتم الدخول بالحلول الودية، وذلك من خلال رفع الخطر من على الطفل، وتقديم إرشاد أسري فوري وعاجل حتى لا يتم التأثر.

تعديل السلوك

وأشارت إلى أن الطفل يحصل على العديد من الجلسات العاجلة، ويتم تقديم جلسات أكثر تخصصا مثل تعديل السلوك، وذلك بالتزامن مع تقديم نفس الجلسات للأسرة.

البرنامج الإرشادي

وأوضحت أن الفترة التي يستغرقها البرنامج الإرشادي المقدم للأسرة والطفل يكون في فترة من 3 إلى 6 أشهر.