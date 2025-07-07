القومي للأمومة والطفولة: نستهدف القضاء على العنف بحلول 2030

قال صبري عثمان مديرعام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة إن أحد الأولويات التي يعمل عليها المجلس هي مواجهة العنف والقضاء عليه، وذلك اتصاقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المواجهات القانونية

وأضاف “عثمان” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن هناك توجه بأنه خلال 2030 يتم القضاء على العنف، وذلك من خلال التوعية والمواجهات القانونية ورفع الوعي لدى الأسر.

رفع الوعي لدى الأطفال

لافتا إلى أن هناك العديد من البرامج التي يتم العمل عليها على أن يكون الأطفال أنفسهم لديهم وعي، وأن أكبر البلاغات التي يتم تلقيها من الأطفال تأتي في مسارين.