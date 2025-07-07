نجدة الطفل تكشف مفاجأة عن بلاغات العنف ضد الأطفال

قال صبري عثمان مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة إن هناك العديد من البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال لا يتم تحويلها للنيابة العامة، كونها لا تصل إلى حد الأذى.

وأضاف “عثمان” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة "الحياة"، إن هناك عنف قاتل والأمر يكون فوري، ولكن هناك بعض الأسر ليس لديها وعي، والمجلس يعمل على إعادة الوعي لدى العديد من الأسر.

وأكد على ضرورة الدراسة للطفل والأسرة، حتى لا يتم الحكم على الطفل أو الأسرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسر وعيها يحتم ضرورة وجود إرشاد أولا.

المادة 7 من قانون الطفل

ولفت إلى أن المادة 7 من قانون الطفل تتحدث عن تجاوز حق التأديب، مشيرا إلى أن التأديب لابد أن يكون بما لا يؤذي.