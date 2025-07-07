سقوط طفلة من الطابق الثالث بمنزل أسرتها في دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء لهوها أعلى سلم منزلها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول الطفلة "تسبيح ن. ا. ت"، 7 أعوام، إلى مستشفى دار السلام المركزي، جثة هامدة، وادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء لهو الطفلة أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث، والذي لا يوجد به سور، اختل توازنها وسقطت أرضًا في بهو المنزل، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وبسؤال والد الطفلة، 39 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما سبق، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجلته، كما نفى وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ"، نتيجة سقوط من علو.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.