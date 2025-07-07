"نجدة الطفل" تكشف كارثة عن البلاغات التي تلقتها الفترة الأخيرة

قال صبري عثمان مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة إن أكثر البلاغات خلال الفترة الأخيرة في زواج الأطفال هي التحرش والابتزاز الجنسي.

الوعي لدى الأطفال

وأضاف مدير إدارة خط نجدة الطفل خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن فكرة الوعي لدى الأطفال أنفسهم أصبحت متواجدة ومتاحة، حيث يعلم الأطفال ما هو خط النجدة وطريقة التواصل، فضلا عن وعيهم بالدور الذي تقوم به الإدارة.

رفع الوعي لدى الأطفال

وأشار إلى أن المجلس يعمل على رفع الوعي لدى الأطفال، ويتم الأمر في سرية تامة ولا تعلم الأسرة من الشخص الذي تقدم بالبلاغ.

وأكد على أن هناك بلاغات تتمحور حول “بابا مش بيديني المصروف، بابا مش عاوز يجبلي عجلة”، وغيرها من البلاغات التي يتم استقبالها من الأطفال.