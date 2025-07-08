خبير اقتصادي: استمرار ارتفاع البورصة وسط مرحلة إعادة هيكلة في السوق

قال باسم أبو غنيمة، الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية واصلت ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بشكل رئيسي من مشتريات المؤسسات.

وأوضح أبو غنيمة في حديثه مع قناة اقتصادية أن السوق شهد مرحلة من الاستقرار بعد الهدوء في الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، مما أسهم في إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للمؤسسات داخل السوق المصري.



وأشار خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن بداية النص الثاني من يونيو شهدت دخولاً شرائياً قوياً من المؤسسات، دفع السوق إلى مستويات قياسية تجاوزت 33,400 نقطة. وبيّن أن هذه القوة الشرائية ظلت ثابتة حتى بعد فترة جني الأرباح التي سبقت العطلة الطويلة، مع استمرار رغبة المؤسسات في الحفاظ على مكاسبها وعدم خسارة الأرض التي اكتسبتها.



وأكد أبو غنيمة أن السوق يشهد إعادة تموضع مؤسسي داخل الأسهم القيادية، مع وجود زخم شرائي واضح من المؤسسات المصرية.

وأوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد تراجعاً طفيفاً لكنه أمر طبيعي، حيث يحتاج السوق إلى فترة التوقف أو التقاط الأنفاس بعد موجة صعود قوية، خاصة بعد أن اخترق المؤشر حاجزاً نفسياً عند مستوى 10,000 نقطة.



وأضاف أن المستثمرين الأفراد يبدون اهتماماً متزايداً بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، ويبحثون عن تحقيق أرباح سريعة في ظل الهدوء النسبي في الأسواق، متوقعاً أن يشهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوداً بوتيرة أسرع في الجلسات المقبلة، مع اقتراب المؤشر من مستويات مقاومة جديدة عند 10,250 نقطة.



وأشار أبو غنيمة إلى أن أي تراجع في المؤشر السبعيني سيكون صحيًا وطبيعياً، وسيشكل فرصة لتعزيز القوة الشرائية داخل السوق، مع توقع انطلاق قوي للأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.