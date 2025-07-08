جمال عبد الحميد: محمد صلاح حافظ على النعمة وأطالب اللاعيبة تاخده مثل

أشاد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، بأداء نجم منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح هو فخر العرب الحقيقي.

وأضاف "عبد الحميد" خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، يجب الجميع ان يفتخر بمحمد صلاح ونقدم له المساعدة والدعم، ونفتخر بكل مصري مثل محمد صلاح.

وأوضح نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، أنه من الضروري ندعم الناجح والمجتهد، ونركز في الشئ الإيجابي حتى لو شئ صغير، مشداا على أنه سعيد جدا بصورة المصريين في أوروبا بسبب محمد صلاح.

مثال للأعب الناجح

وأختتم جمال عبد الحميد: "محمد صلاح حافظ على النعمة وأطالب اللاعيبة الصغيرة تاخده مثال للأعب الناجح الذي يتحاذيى به".