حوار المفاجآت والأسرار.. جمال عبد الحميد غدا فى برنامج "واحد من الناس"

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" ، في التاسعة والنصف مساء غدًا الاثنين، على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نجم مصر ونادي الزمالك الكابتن جمال عبد الحميد ، والذي يتحدث عن العديد من القضايا والأمور الرياضية ، وأيضًا مسيرته الكروية، ومشاركته في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية.

وأيضًا يتحدث عن بدايته بالنادي الأهلي ثم انتقاله الشهير إلى الزمالك وردود الفعل، ومباراة اعتزاله والتي شهدت ولأول مرة لاعب ينزل أرض الملعب بطائرة ، ورأيه في النجم محمد صلاح.

كما يتحدث عن تجربته الفنية وعلاقته مع مدام فيفي عبده ، وهل هو راضٍ عن مسيرته الفنية؟ وكيف كانت بدايته ومن سانده واختار له طريق الفن؟ وهل كانت لديه الرغبة في الاستمرار بالفن والسينما؟ وهل كان سيخوض تجربة الفوازير؟ واسباب اعتزاله وعودته بعد توبةوشارة الكابتن وكيف أصبح كابتن منتخب مصر بكأس العالم 90.وأيضًا الواقعة الشهيرة لإعجاب فتاة به والذهاب إلى جميع المباريات وتحضير طعام له.

كما سيتحدث عن الفرق بين الأهلي والزمالك ، وهل يشعر بمرارة وحزن وغضب من النادي الأهلي بعد ما تركوه بعد الحادثة الشهيرة له؟

يذاع برنامج "واحد من الناس" غدًا الاثنين في التاسعة والنصف مساء على شاشة الحياة.