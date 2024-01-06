مهمة مثيرة للهند قرب الشمس.. ماذا ستفعل هذه المرة

في تطور مهم في مجال الاستكشاف الفضائي، من المقرر أن تصل أول مهمة مراقبة للطاقة الشمسية في الهند إلى وجهتها النهائية في غضون ساعات قليلة.

وفي يوم السبت المقبل، ستحاول وكالة الفضاء الهندية Isro وضع مركبة Aditya-L1 في مدار حول نقطة لاغرانج 1 (L1)، وهي المنطقة المحددة بين الشمس والأرض حيث تتجه المركبة الفضائية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم إطلاق مركبة Aditya-L1 في الثاني من سبتمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين قطعت المسافة الطويلة نحو الشمس لمدة أربعة أشهر. سُميت هذه المهمة باسم سوريا، وهو الاسم الهندوسي لإله الشمس، وتهدف إلى دراسة الشمس ومراقبتها بشكل مستمر.

تعد نقطة لاغرانج 1 موقعًا خاصًا في الفضاء يمكن للمركبة الفضائية أن تحافظ عليه بالتوازن بين قوى الجاذبية للشمس والأرض.

تقع L1 على بعد 1.5 مليون كيلومتر (932000 ميل) من الأرض، وهو ما يمثل 1% من المسافة بين الأرض والشمس. بمجرد وصول Aditya-L1 إلى هذا المكان، ستدور حول الشمس بنفس معدل دوران الأرض، مما يتيح لها مراقبة الشمس بشكل مستمر وإجراء الدراسات العلمية المهمة.

تحمل مركبة Aditya-L1 سبعة أدوات علمية تهدف إلى دراسة مختلف جوانب الشمس، بما في ذلك الهالة الشمسية والغلاف الضوئي والكروموسفير. وقد بدأت بعض الأدوات بالفعل بالعمل وتجميع البيانات والصور.

يعد تحقيق الهند لهذا الإنجاز الفضائي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في العام الماضي، والآن مع اقتراب Aditya-L1 من وجهتها المقصودة، إنجازًا تاريخيًا مهمًا للهند في مجال الاستكشاف الفضائي. من المتوقع أن تساهم هذه المهمة في فهمنا الأعمق للشمس وتقديم نظرة ثاقبة حول التفاصيل المعقدة للغلاف الضوئي والغلاف اللوني للشمس.