عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهمة مثيرة للهند قرب الشمس.. ماذا ستفعل هذه المرة

صدى البلد

في تطور مهم في مجال الاستكشاف الفضائي، من المقرر أن تصل أول مهمة مراقبة للطاقة الشمسية في الهند إلى وجهتها النهائية في غضون ساعات قليلة. 

وفي يوم السبت المقبل، ستحاول وكالة الفضاء الهندية Isro وضع مركبة Aditya-L1 في مدار حول نقطة لاغرانج 1 (L1)، وهي المنطقة المحددة بين الشمس والأرض حيث تتجه المركبة الفضائية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم إطلاق مركبة Aditya-L1 في الثاني من سبتمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين قطعت المسافة الطويلة نحو الشمس لمدة أربعة أشهر. سُميت هذه المهمة باسم سوريا، وهو الاسم الهندوسي لإله الشمس، وتهدف إلى دراسة الشمس ومراقبتها بشكل مستمر.

txt

عيد الميلاد المجيد 2024.. إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص والبنوك

txt

في ذكراها.. قصة تهديد مها أبو عوف بالق.تل في أحداث 2011

تعد نقطة لاغرانج 1 موقعًا خاصًا في الفضاء يمكن للمركبة الفضائية أن تحافظ عليه بالتوازن بين قوى الجاذبية للشمس والأرض. 

تقع L1 على بعد 1.5 مليون كيلومتر (932000 ميل) من الأرض، وهو ما يمثل 1% من المسافة بين الأرض والشمس. بمجرد وصول Aditya-L1 إلى هذا المكان، ستدور حول الشمس بنفس معدل دوران الأرض، مما يتيح لها مراقبة الشمس بشكل مستمر وإجراء الدراسات العلمية المهمة.

تحمل مركبة Aditya-L1 سبعة أدوات علمية تهدف إلى دراسة مختلف جوانب الشمس، بما في ذلك الهالة الشمسية والغلاف الضوئي والكروموسفير. وقد بدأت بعض الأدوات بالفعل بالعمل وتجميع البيانات والصور.

يعد تحقيق الهند لهذا الإنجاز الفضائي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في العام الماضي، والآن مع اقتراب Aditya-L1 من وجهتها المقصودة، إنجازًا تاريخيًا مهمًا للهند في مجال الاستكشاف الفضائي. من المتوقع أن تساهم هذه المهمة في فهمنا الأعمق للشمس وتقديم نظرة ثاقبة حول التفاصيل المعقدة للغلاف الضوئي والغلاف اللوني للشمس.

اطلاق مركبة استكشاف الفضاء الدراسات العلمية الشمس والأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

ترشيحاتنا

واقعة طريفة| تحرير محضر لبلجيكي أصاب زوجته بعد مشاجرة في مطار القاهرة.. تفاصيل

إسرائيل ملهاش وطن.. مواقف راسخة للكنائس المصرية دعماً للقضية الفلـسطينية

القبض على أكثر من 17 ألف وافد في السعودية| تفاصيل

وظائف 2024.. الشروط العامة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة

الرفاعي: الحكومة تتلقى استغاثات لتسهيل عودة مصريين من غزة

الداخلية تداهم أوكار تجار السلاح والمخدرات فى أسوان ودمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

سنوات قضايا ومحاكم .. قصة خلاف أم كلثوم وزكريا أحمد على أموال

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ