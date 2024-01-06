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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عيد الميلاد المجيد 2024.. إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص والبنوك

صدى البلد

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميًا.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم غدٍ الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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كما أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن يوم الأحد 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل، في بيان سابق، إن قرار الإجازة يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024.

منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأوضح وزير العمل أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون.

وفيما يتعلق بـ موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 في البنوك أعلن البنك المركزي المصري أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد يناير 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 8 من نفس الشهر.

وعيد الميلاد المجيد 2024 هو عيد ديني يحتفل به المسيحيون في جميع أنحاء العالم. يصادف يوم الأحد 7 يناير 2024. يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد بذكرى ميلاد السيد المسيح، ويحتفل الكاثوليك بعيد ميلاد المسيح في 25 ديسمبر من كل عام، في حين تحتفل معظم الكنائس الأرثوذكسية بالمناسبة ذاتها في 7 يناير، وتحتفل الكنائس الأرمنية به في 6 يناير.

الإجازات الرسمية لعام 2024


بعيدًا عن يومي الجمعة والسبت، في أشهر يناير، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأخيرًا في أكتوبر، سيتمتع المصريون بالعديد من العطلات الرسمية.

في يناير، سيحتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من الشهر، بخلاف الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وعيد ثورة يناير في يوم 25.

وسيحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك في الفترة ما بين يومي 10 إلى 12 أبريل، وفي يوم 25، سيحيون ذكرى تحرير سيناء.

ومع حلول شهر مايو، سيحتفل المصريون بعيد العمّال، وبعد 5 أيام، سيحتفون بإجازة شم النسيم.

مع دخول شهر يونيو من العام المقبل، سيحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين يومي 17 إلى 20، مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو في نهاية الشهر.

وتحل رأس السنة الهجرية في الثامن من شهر يوليو المقبل، قبل أن يحتفي المصريون بالمولد النبوي الشريف في يوم 16 من نفس الشهر، قبل أن يحيوا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

إلى أن يصلوا إلى شهر أكتوبر، يحين احتفال المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973 المجيدة.

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