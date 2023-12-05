جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

تعتبر الإجازات الرسمية في مصر فرصة للراحة والاسترخاء، والسفر وزيارة الأقارب والأصدقاء، وممارسة الهوايات المختلفة، وزاد اهتمام المصريين، مع قرب انتهاء السنة الجارية، بمعرفة جدول الإجازات الرسمية في 2024، وهو ما انعكس على محركات البحث.

مع قرب حلول العام الميلادي الجديد، الذي يسعى خلاله المواطنون في مصر إلى قضاء عطلتهم على النحو الذي يدخل السرورعليهم، بدأ كثيرون في الاستفسار عن جدول الإجازات الرسمية في 2024.

بحلول عام 2024، سيكون المصريون على موعد مع الحصول على 121 يومًا إجازة، بواقع 17 يوما هي عطلة رسمية، يُضاف إليها 104 أيام من مجموع العطلات الأسبوعية (يومي الجمعة والسبت)، فيما سيتمتع الطلاب بأيام إضافية في إجازة نصف العام.

الإجازات الرسمية لعام 2024

بعيدًا عن يومي الجمعة والسبت، في أشهر يناير، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأخيرًا في أكتوبر، سيتمتع المصريون بالعديد من العطلات الرسمية.

في يناير، سيحتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من الشهر، بخلاف الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وعيد ثورة يناير في يوم 25.

وسيحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك في الفترة ما بين يومي 10 إلى 12 أبريل، وفي يوم 25، سيحيون ذكرى تحرير سيناء.

ومع حلول شهر مايو، سيحتفل المصريون بعيد العمّال، وبعد 5 أيام، سيحتفون بإجازة شم النسيم.

مع دخول شهر يونيو من العام المقبل، سيحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين يومي 17 إلى 20، مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو في نهاية الشهر.

وتحل رأس السنة الهجرية في الثامن من شهر يوليو المقبل، قبل أن يحتفي المصريون بالمولد النبوي الشريف في يوم 16 من نفس الشهر، قبل أن يحيوا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

إلى أن يصلوا إلى شهر أكتوبر، يحين احتفال المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973 المجيدة.

إجازة نصف العام الدراسي

من المقرر أن يبدأ طلاب المدارس والجامعات في مصر إجازة نصف العام في الفترة ما بين 27 يناير من عام 2024، حتى 8 فبراير من نفس العام، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تمتد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات إلى نحو أسبوعين، ثم يتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

أول إجازات 2024

سيكون عيد الميلاد المجيد أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 التي من المنتظر أن تتغير مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.