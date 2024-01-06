معرفش يظهر نفسه|ناقد رياضي: أحمد حسن كوكا ملوش أي كرامات في المنتخب

قال الناقد الرياضي عبد المنعم فهمي إن كوكا كان عليه بعض الانتقادات عليه لأنه ليس لديه خبرات دولية كثيرة، فمهند لاشين تدرب مع المنتخب وكيروش سبق له لعب في التصفيات ولعب بصورة كبيرة.

وأكد فهمي، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن كوكا لعب مباريات ممتازة مع النادي الأهلي وكان يعتبر نواة للمستقبل بالنسبة للمنتخب، مؤكدا أن الاختيارات للاعبين بنسبة 90% هي اختيارات سليمة جدا لمنتخب دوري أفريقيا.

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وأضاف: “أحمد حسن كوكا لعيب أندية ممتاز جدا، ومحترف على أروع ما يكون، ولكن ليس لديه أي كرامات في المنتخب نهائيا وليس لديه أي حظ مع المنتخب ولا استطاع أن يظهر نفسه مع المنتخب”.