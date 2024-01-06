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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 25 ألف طن مخلفات.. مركز أبوكبير يحرر 310 محاضر لإزالة الإشغالات

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأكد المحافظ ان مركز ومدينة أبو كبير شهد خلال عام 2023م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية حيث قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مبني مخازن بمجلس مدينة أبوكبير بتكلفة ۱۸۷۱۲۳ جنيه وتجميل شارع عبد العزيز علي بتكلفة 787054 جنيه.

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في سياق متصل، جاري تنفيذ عدد من المشروعات بمركز ومدينة أبو كبير ومنها تطوير شارع عسكر وسوق الليمون وكفر النجدي وتفريعاتهم بتركيب بلاط الإنتر لوك بنسبة تنفيذ 90% و بتكلفة ٣١٧٥٠٠٠ جنيه ورصف شارع صبري شريف وحمزة والنادي وبنك مصر وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 60% وبتكلفة ٥١٦٩٠٠٢ جنيه رصف شارع ماكينة الطحين وخليج الصفطية وابوعوض وامتداد السوالم وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة ٥٢٥٥٤٦٥ جنيه ورصف شارع السلام وحليم وبورسعيد والمدارس ومحمدعبده وعمر بن الخطاب وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50 % و بتكلفة ٥٣٩٢٠٦٠ جنيه و استكمال انشاء مبني المخازن بمجلس مدينة ابوكبير بنسبة تنفيذ 25 % وبتكلفة 1979٦90 جنيه.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمركز والوحدات المحلية التابعة له قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023م بتنفيذ حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة علي حرم الطرق الرئيسية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣١٠ محضراً بواقع ١٥٦ حملة لرفع الإشغالات وتم رفع ٣٥٠٠٠حاله إشغال طريق ورفع ٢٥٢٠٠ طن قمامة ومخلفات من الشوارع حفاظاً على سلامة صحه المواطنين ، فضلاً عن رصف ٥٢٠٠ كم من الشوارع والطرق الداخليه وتركيب بلاط انترلوك بواقع ١١٢٠٠ متر مسطح لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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