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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تعلن رفع درجة الإستعدادات القصوى تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعدادات القصوى وخاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة تزامناً مع إحتفال عيد الميلاد المجيد، مشدداً على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الإنارة وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الإحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية، وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد في المتنزهات والحدائق في جو من البهجة والسرور.

للاحتفال بعيد الميلاد المجيد| تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط كنائس الشرقية

كما أمر المحافظ برفع درجة الإستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الإحتفالات، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجهت الأجهزة التنفيذية لجميع المناطق والشوارع المحيطة بالكنائس لرفع تراكمات القمامة والسفوحة ورش المياه بالشوارع ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للإحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجه والطمأنينة.

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