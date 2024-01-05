عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاحتفال بعيد الميلاد المجيد| تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط كنائس الشرقية

شوارع الشرقية
شوارع الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وخاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشدداً على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها. 

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية، وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد في المتنزهات والحدائق في جو من البهجة والسرور.

تموين الشرقية: ضبط طن سكر و1200 زجاجة زيت قبل بيعهم بالسوق السوداء

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن أبناء مصر جميعاً نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون من أجل رفعته وتقدمه.

أمر المحافظ برفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، مشدداً إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق المحافظة.

الاجهزة التنفيذية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المتنزهات العامة الكنائس والأديرة النظافة والتجميل تكثيف حملات النظافة رفع درجة الإستعداد القصوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تموين الشرقية: ضبط طن سكر و1200 زجاجة زيت قبل بيعهم بالسوق السوداء

رصف شارع المنيسي وتوسعة طريق فاقوس - أبو شلبي بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الشامل

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

وكيل تعليم الشرقية يناقش خطة الاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

إنطلاق حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل لتقديم الخدمات للسيدات بالزقازيق

زيادة المحاصيل.. ننشر حصاد مديرية الزراعة بالشرقية خلال 2023

محافظ الشرقية يلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام ويهنئتهم بعيد الميلاد

ترشيحاتنا

مغارة على بابا.. غرفة سرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بأكتوبر

جهد البلاء.. خطيب أول جمعة بـ 2024: النبي استعاذ من كثرة الإنجاب

مستمرة حتى أغسطس| “التعليم” تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. الجدول والشروط

حزمة من التشريعات الهامة.. حصاد جلسات النواب 2 – 3 يناير

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اكبر ورشة تصنيع أسلحة بالفيوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ