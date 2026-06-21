نظر مُحاكمة 168 متهمًا بخلية التجمع .. بعد قليل

تنظر بعد قليل، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 168 متهمًا، في القضية رقم 29 لسنة 2025، جنايات التجمع، المعروفة بخلية التجمع.



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 وحتى 30 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الرابع والخمسين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الخامس والخمسين بعد المائة وحتى الستين بعد المائة مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.