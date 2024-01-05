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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط طن سكر و1200 زجاجة زيت قبل بيعهم بالسوق السوداء

زيت
زيت

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه توجهت حملة من إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة إلى قرية الصوفية وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة داخل أحد المخازن وذلك بغرض اختيارها والاتجار بها في السوق السوداء، تمكنت الحملة من ضبط  ١٠٠٠ كيلو جرام سكر مدعم و ١٠٠ كرتونه زيت بإجمالي ١٢٠٠ زجاجه زنه الواحدة ٨٠٠ جرام و ٥٥٨٠ كيس مكرونة زنه الواحد ٤٠٠ جرام و ٤٠ كيلو جرام شاي و ٤٨٠ كيس قهوة سريعة التحضير و ١٥ كرتونه صابون بإجمالي  ٣٦٠ وحده وتم تحرير محضر جنح اولاد صقر رقم ١٥٦٧٣ لعام ٢٠٢٣ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التفتيشية الشرقية السلع الغذائية المدعمة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية جهاز حماية المستهلك سكر مدعم ممدوح غراب محافظ الشرقية

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