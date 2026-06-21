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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خطة ثلاثية لتطوير اللوجستيات.. خفض تكاليف التصدير 20% ورؤية جديدة لتنظيم السوق

النقل واللوجستيات
النقل واللوجستيات
ولاء عبد الكريم

كشف الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شُعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن الشُّعبة تستعد لرفع مذكرة إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، تتضمن رؤية تطويرية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تستهدف تنظيم قطاع النقل الدولي واللوجستيات ورفع كفاءة العمل به، بما يواكب التطورات العالمية.
 

ضوابط دخول الشركات 

وأوضح السمدوني أن المذكرة تتضمن وضع ضوابط منظمة لدخول الشركات إلى القطاع، بحيث يكون العمل قائمًا على معايير مهنية واضحة، مع اشتراطات تأهيل وتدريب للعاملين، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة وحماية السوق من الممارسات غير المنظمة، على غرار ما يتم تطبيقه في سجلات المصدرين والمستوردين.
 

وأضاف أن المحور الثاني يركز على توضيح المفاهيم المرتبطة بقطاع النقل اللوجستي، والتمييز بينه وبين نقل الركاب، بما يسهم في تنظيم حركة الشحن الداخلي وتفادي الخلط بين الأنشطة المختلفة داخل السوق.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق ببيان الفروق بين أنشطة البريد السريع ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، موضحًا أن القانون ينظم عمل البريد السريع في نقل المستندات والطرود فقط، وهو ما يستلزم توضيحًا تفصيليًا لضمان عدم تداخل الأنشطة والحفاظ على كفاءة كل قطاع.
 

خطة تطوير قطاع النقل 

ولفت سكرتير الشُّعبة إلى أن خطة التطوير المقترحة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب السعي للتعاون مع منظمات وهيئات دولية لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية.
وأشاد بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يشمل إنشاء الموانئ الجافة والبحرية، وتوسيع شبكة الطرق، ومشروعات القطار السريع، مؤكدًا أن قطاع اللوجستيات يمثل عصبًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن رفع كفاءة القطاع يمكن أن يسهم في خفض التكلفة التصديرية بنسبة تتراوح بين 8% و20%، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، من خلال تطبيق منظومة الشحن المتكامل "من الباب إلى الباب" وتقليل نسب الفاقد.
 

دور محور لقطاع الوجستى

وأكد أن القطاع اللوجستي يلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات عبر تقليل التكلفة الزمنية والمالية، وتحسين خدمات التعبئة والشحن، وتقديم الاستشارات الفنية، بما ينعكس على تقليل الفاقد أثناء عمليات النقل.
واختتم بالتأكيد على أن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية يمثلان ركيزة أساسية لتحديث قطاع النقل الدولي واللوجستيات، من خلال تطبيقات التتبع الرقمي وإدارة المخازن الذكية، بما يساهم في رفع الجودة وتقليل نسب الأخطاء وتحسين كفاءة التشغيل.

النقل واللوجستيات الغرف التجارية تطوير القطاع البنية التحتية

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