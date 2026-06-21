لقاء «مصري - سعودي» بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات غزة وإيران والبحر الأحمر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية-السعودية من زخم متواصل وتنسيق وثيق، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية والسودان وليبيا وسوريا ولبنان، إلى جانب المستجدات المتعلقة بالملف الإيراني والأوضاع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وقد اكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف التطورات الإقليمية.