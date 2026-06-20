وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع نظيريه السعودي والتركي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ٢٠ يونيو، اجتماعاً ضم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد تبادلاً معمقاً للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم تناول الملف الإيراني على ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة الهامة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها، ودفع العملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.



واضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد ايضا تناول مستجدات القضية الفلسطينية خاصة التطورات فى قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار فى القارة.