وزير الخارجية الأمريكي يزور 3 دول عربية في الشرق الأوسط

أفاد موقع ‏أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل حيث تشمل الزيارة كلا من الإمارات والكويت والبحرين خلال جولة شرق أوسطية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس جوزيف عون، تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث التطورات في لبنان والمنطقة، في ظل استمرار المساعي الدولية لاحتواء التوترات الأمنية وتعزيز فرص التهدئة.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس “عون” أكد خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على أهمية تثبيت الاستقرار وحماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية المتصاعدة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه البلاد مرحلة دقيقة تتداخل فيها الملفات الأمنية والسياسية، خصوصاً على خلفية التطورات عند الحدود الجنوبية.

وبحسب المعطيات الرسمية، تناول الاتصال العلاقات اللبنانية – الأمريكية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمنع توسع دائرة التصعيد.

وأكد الجانب اللبناني على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء التوتر والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.